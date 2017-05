In der dritten und letzten Folge der Reihe dreht sich alles um Wurzelgemüse. Außerdem steht das große Finale an, denn am Ende der Sendung wird er verkündet: der "beste Gärtner im Südwesten". Der Garten, der heute vom Experten bewertet wird, ist der von Birgit Bauer im rheinhessischen Bechenheim. In Sachen Wurzelgemüse setzt sie auf "Klassiker" wie Karotte, rote Beete und Pastinake. - Wurzelgemüse