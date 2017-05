Was zieht Menschen auf Campingplätze, die in sich schon eigene Städte sind? "Terra Xpress" begleitet eine Familie nach Italien zu einem der größten Campingplätze Europas. Als Wegweiser dient vielen Campern ein Campingführer. "Terra Xpress" ist beim Test einer wiedereröffneten, renovierten Camping-Anlage dabei, von dessen Ausgang die Zukunft der Betreiberin abhängt. Drei Sterne müssen es schon sein, damit weiter die Gäste kommen. Während bei den größten Luxusmobilen nichts zu teuer ist, versucht mancher mit dem Minimalsten zurechtzukommen. Wie ein Tüftler aus Bayern, der mit einem Budget von nur 200 Euro seinen dreirädrigen italienischen Roller in das wohl kleinste Wohnmobil der Welt verwandelt.