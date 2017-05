Die einen wollen mit dem Fahrrad nur schnell von A nach B kommen, für die anderen ist es Lifestyleobjekt, Sportgerät oder Ausdruck der Persönlichkeit. Allein in Deutschland gibt es davon 72 Millionen Exemplare. Kein anderes Verkehrsmittel ist hierzulande so verbreitet. In diesem Jahr wird der Drahtesel 200 Jahre alt. Und "plietsch." feiert mit! Und zwar in einer der norddeutschen Fahrradhauptstädte schlechthin: Göttingen. Dort erfährt "plietsch."-Reporter Tim Berendonk alles über die historische Entwicklung des Fahrrads, von der Draisine übers Hochrad bis zum E-Bike. Und er darf sie ausprobieren! Besonders im Fall des Hochrads keine einfache Übung. Aber warum ist das Fahrrad so beliebt? Rund 80 Prozent aller Haushalte in Deutschland besitzen mindestens eines, bei rund einem Drittel sind es sogar drei oder mehr. Die Deutschen lieben ihre Fahrräder. Aber warum? Liegt es vielleicht daran, dass das Radfahren effizienter ist als jede andere Fortbewegungsmethode? Oder weil es erwiesenermaßen gesund ist? "plietsch." berichtet über eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Aber welches Fahrrad ist das richtige? Trekking- oder Hollandrad, Mountainbike, Faltrad oder E-Bike: Die Vielfalt beim Fahrradhändler war noch nie so groß wie heute. Dabei den Überblick zu behalten, ist alles andere als einfach! "plietsch." gibt Orientierungshilfe und praktische Tipps für den Fahrradkauf! Und welcher Radweg ist am sichersten? Viele Menschen nutzen täglich die Radwege, doch nicht alle kennen sich mit den Regeln dafür aus. Wann muss man einen Radweg benutzen? Was ist der Unterschied zwischen Fahrradweg und Radstreifen? Welche Gefahren lauern? Und warum gelten die Radwege in Kopenhagen als internationales Vorbild? Bei "plietsch." gibt es Antworten. - Radfahren - gesund oder gefährlich?