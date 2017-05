Das FBI braucht die Hilfe von Cris, der eine besondere Fähigkeit besitzt: Er kann voraussagen, was in den nächsten Augenblicken geschehen wird - hält dies aber geheim und setzt es nur in seinem Job als Trickartist ein. Als ein paar Gewalttäter einen nuklearen Sprengsatz zünden wollen, muss Cris für die Nation und seine neue Flamme kämpfen.