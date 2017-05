Die Dschungelhelden Morgen | Super RTL | 11:50 - 12:10 Uhr | Animationsserie Infos

Esmeralda ist bestürzt. Ihr wertvollster Schmuck wurde aus einer Höhle gestohlen, obwohl diese durch einen Wachposten geschützt war. Wie kann es also sein, dass sich der Dieb Zugang verschafft hat? Die Königin des Flussdorfes beauftragt die Dschungelhelden, nach dem unverfrorenen Einbrecher zu fahnden. / Die Schildkröte Marko ist verzweifelt. Sie wandert völlig orientierungslos durchs Dickicht: Affen haben sie als Fußball missbraucht. Dabei wollte Marko heute heiraten! Original-Titel: Jungle Bunch to the rescue Untertitel: Das Rätsel der gelben Höhle / Eine Hochzeit steht auf dem Spiel Laufzeit: 20 Minuten Genre: Animationsserie, F 2013 Folge: 21 FSK: 6