Was brachte uns zum Schmunzeln und was rührte uns zu Tränen? Welche Musik- und Modesünden haben wir alle mitgemacht? Und was bleibt uns wohl ewig in Erinnerung? In drei Folgen nimmt Moderator Jan Köppen sich die Highlights der Jahre 2000 bis 2009 vor und zeigt uns in einer kleinen Zeitreise, worüber vor zehn Jahren die ganze Welt sprach. "I LIKE die 2000er" lässt die größten Skandale, die emotionalsten Storys, die spektakulärsten Erfindungen und lustigsten TV-Momente Revue passieren. Heute u.a. mit diesen Themen: DSDS - erste Staffel: Deutschland dreht durch. Erste Staffel DSDS. Die Zuschauer flippen aus, die jungen Kandidaten werden zu Stars. "We Have a Dream" wird zur Hymne. Alexander Klaws wird der erste Superstar. Es war eine große, fette Nummer mit Gänsehaut. Alexander: "Es war eine unfassbare Zeit." 9/11 - Anschläge auf das World Trade Center: Am 11. September 2001 fanden nahezu zeitgleich Terroranschläge mit vier entführten Passagierflugzeugen in den USA statt. Zwei Maschinen flogen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York, das dritte Flugzeug stürzt auf das Pentagon in Washington und eine weitere Maschine zerschellt nahe Pittsburgh auf einem Feld. Die Zwillingstürme des World Trade Centers stürzen kurz nach den Einschlägen in sich zusammen. Wir begleiten Journalist Vince DeMentri, der live aus den Trümmern in New York berichtet. Euro als Bargeld: Die Nacht auf den 01.01.2002 änderte alles: Der Euro nahm Einzug in Deutschlands Geldbörsen! Bereits eingeführt am 01.01.1999 als "unsichtbare" Währung zur Kontoführung nahm der Euro nun direkten Einfluss auf unser reales Leben. Wir blicken zurück auf die Geburtsstunde einer neuen Währung! Die Trends der 2000er: To go, Moorhuhn, Castingshows, It-Girls, Facebook, Handys, alles war schnell und hat sich verändert, Euro, Beauty (Botox), Metrosexuell - 9/11 - Anschläge auf das World Trade Center