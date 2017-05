"Vorübergehend gesperrt": Das lesen viele U-Bahn-Fahrgäste, wenn sie in einer Station die Toilette aufsuchen möchten. "heute konkret" hat vergangenen Herbst schon einmal über die Schließung vieler U-Bahn-WCs berichtet. Seit 2014 liegt die Zuständigkeit für die Toilettenanlagen nicht mehr bei den Bezirken, sondern bei den Wiener Linien. Diese haben damals gesagt, man würde an einem neuen Betriebskonzept zur Lösung des Problems arbeiten. Jetzt, sieben Monate später, hat sich "heute konkret" die Situation in den Stationen erneut angesehen und festgestellt, dass "vorübergehend" noch länger dauern kann. - Öffentliche Toiletten - seit Monaten "vorübergehend" gesperrt