Mehr Termine Inhalt Das Team ermittelt in einem Fall von Kindesentführung. Das noch nicht einmal ein Jahr alte Mädchen war der große Wunsch eines homosexuellen Navy-Angehörigen, der mit einer Leihmutter ein Abkommen hatte. Die scheint aber im Verlauf der Schwangerschaft selbst Muttergefühle entwickelt zu haben, was sie anfangs zur Hauptverdächtigen macht. Die Angelegenheit gestaltet sich dann jedoch noch vielschichtiger als zunächst angenommen... Untertitel: Baby Lou-Lou Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Brian Kirk, Elodie Keene Folge: 20 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Christopher LaSalle Lucas Black Meredith Brody Zoe McLellan Sebastian Lund Rob Kerkovich Dr. Loretta Wade CCH Pounder Marlon Hart Yohance Myles