Torben führt seinen einsamen Kampf gegen den Bau des Musical-Hauses weiter, denn neben Thomas und dem Stadtrat steht auch Hannes inzwischen auf Shermans Seite. Unter Druck lässt Torben sich unbedacht zu einer falschen Anschuldigung gegen Sherman hinreißen und findet sich am nächsten Morgen in der NOZ als "scheinheiligen Widerständler" diffamiert - Während die verletzte Merle im Wald um ihr Überleben kämpft, setzt Gunter alles daran, sie zu finden. Mit Hilfe aller Freunde kommt er auf die richtige Spur: Wollte Merle ihn mit einer Wandertour überraschen und ist im Wendland verunglückt? Arne fürchtet um seine Ehe und bittet Helen mit einer Liebeserklärung, bei ihm zu bleiben. Helen macht sich die Entscheidung nicht leicht, ihr Herz schlägt für Peer, doch sie entscheidet sich für ihre Familie. Swantje übertreibt es bei der Feier nach ihrem ersten Livestream-Auftritt mit Timo und Jacqueline und wird mit Alkoholvergiftung eingeliefert - ausgerechnet bei Britta, wo sie just an diesem Morgen ihr Freiwilliges Soziales Jahr antreten soll.