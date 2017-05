Mal raubt sie uns den Atem mit ihrer Schönheit, mal mit ihrer Unberechenbarkeit. Die Natur ist ein Faszinosum voller Geheimnisse. Längst nicht alle konnten bislang gelüftet werden. Dazu ist noch viel Forschung nötig. Doch wer sind die Forscher? Ausschließlich Experten, Akademiker mit Doktorhut? Nein! Dass auch Laien mit Leidenschaft und Fachwissen forschen, zeigt diese Ausgabe von "LexiTV". Lernen Sie Menschen kennen, die in ihrer Freizeit Tornados jagen oder Brombeeren bestimmen. Werfen Sie mit uns einen Blick in die Geschichte der Naturforschung: Sie werden sehen, dass auch Gregor Mendel oder Otto von Guericke keine ausgebildeten Wissenschaftler waren. Apropos, kennen Sie ihn: Maximilian Prinz zu Wied? Der Adelige erkundete die Tier- und Pflanzenwelt Amerikas. In botanischen Gärten blühen bis heute Arten, deren Samen Wied einst von seinen Expeditionen mitbrachte. Auch sie hat Spuren hinterlassen: Maria Sibylla Merian, eine Pionierin der modernen Naturwissenschaft. Sie wurde 1647 in Frankfurt am Main geboren. Dort hat auch die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ihren Sitz, die in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag feiert. "LexiTV" besucht den Standort in Dresden. Was können uns die Schädel tausender Tiere verraten?