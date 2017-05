Coop gegen Kat 23. Mai | Super RTL | 11:25 - 11:50 Uhr | Zeichentrickserie Infos

1. Geschichte: Endlich hat Dad mitbekommen, wie Kat Coop piesackt. Jetzt verlangt Dad, dass sich die beiden anfreunden. Sonst muss Kat das Haus verlassen. Ein Artikel über das Pferdeflüstern inspiriert Coop. Er will es auch als "Flüsterer" versuchen. Der gewiefte Kat gibt vor, durch Coops Behandlung ganz brav geworden zu sein. Jetzt will die halbe Stadt den armen Coop als 'Tier-Flüsterer'... 2. Geschichte: Coop entpuppt sich beim Fußball als Naturtalent. Leider ist er kein guter Teamspieler. Zu gerne behält er den Ball für sich. Doch dann wird Coop von Robotern gefangen genommen, die Kat gebaut hat. Und da begreift er, dass er sich alleine nicht befreien kann und auf sein Team angewiesen ist. Original-Titel: Kid vs. Kat Untertitel: Der Kat-Flüsterer / Kicken wie ein Burtonburger Laufzeit: 25 Minuten Genre: Zeichentrickserie, CDN 2008 Regie: Rob Boutilier Folge: 24 FSK: 6