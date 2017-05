Er ist der Shootingstar der letzten Jahre und aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit seinem aktuellen Album erreicht er Goldstatus und landet in den Top 3 der deutschen Album-Charts: Mark Forster! Geboren am 11. Januar 1984 wächst Mark Forster, der mit bürgerlichem Namen Mark Cwiertnia heißt, in Winnweiler bei Kaiserslautern auf. Schon während seiner Schulzeit sammelt er musikalische Erfahrung und begeistert sich für Musik. Nach dem Abitur studiert der Sänger Jura zunächst in Mainz und wechselt kurz darauf Berlin, bricht das Studium jedoch frühzeitig ab. Später entscheidet er sich für BWL und macht darin seinen Abschluss. Nach dem Studium nimmt er sich eine Auszeit und begibt sich auf eine Pilgerreise über den Jakobsweg, und entscheidet sich dort für seine große Leidenschaft, die Musik. Er schreibt zahlreiche Songs und Jingles für das Fernsehen. So komponiert er auch die Titelmelodie zur TV-Show von Komiker Kurt Krömer und übernimmt auch weitere Jobs im Umfeld der TV-Show. Von 2007 an tritt Mark im Rahmen der TV-Show in kleinen Rollen und bei deutschlandweiten Live-Auftritten als polnischer Pianist an der Seite des Komikers bis 2010 auf. In Berlin knüpft der Sänger außerdem mit bekannten Musikgrößen wie Seeed und Peter Fox Kontakte, schreibt weiter an seiner Musik und ergattert so im Jahr 2010 seinen ersten Plattenvertrag. Mark Forster sammelt als Support-Act von Sänger Laith Al-Deen weiter Bühnenerfahrung und veröffentlicht 2012 seine erste Single "Auf dem Weg" aus seinem Debütalbum 'Karton'. Der Song wird zum Radiohit auf Marks Heimatsender SWR3 und mit seinen deutschsprachigen Liedern überzeugt er auch Sido. So schreibt der Rapper gemeinsam mit dem Newcomer 2013 die Single "Einer dieser Steine" und landen damit in den Top 5 der deutschen Charts. Der Hit wird mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet und bereits ein Jahr später veröffentlicht der vielversprechende Nachwuchskünstler aus seinem zweiten Album "Bauch und Kopf" den Song 'Au Revoir'. Auch dieser Song klettert in die Top Ten der Charts, erreicht 3 Mal Goldstatus und eine umgeschriebene Version des Hits avanciert zum Song der Fußball-Weltmeisterschaft 2014. Schon kurz darauf feiert Mark Forster erneut Erfolge mit seiner Single 'Flash mich'. Im Jahr 2015 belegt er mit der Singleauskopplung "Bauch und Kopf" den ersten Platz beim "Bundesvision Song Contest" und schafft es in die Top Ten der Charts. Im gleichen Jahr veröffentlicht er unter dem Projektnamen Eff mit DJ Felix Jaehn den Hit "Stimme" und landet damit seinen ersten Nummer-1-Hit. 2016 erscheint bereits sein drittes Studioalbum 'Tape'. Die Auskopplung "Wir sind groß" wird passend zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich zum neuen EM-Song und auch sein danach veröffentlichter Song "Chöre" schießt in die Top 5 der Deutschland-Charts. 2017 wird Mark in der vierten Staffel der VOX-Musik-Event-Reihe "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" mit den Gastgebern Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" sowie Frontfrau Stefanie Kloß (Silbermond), Lena Meyer-Landrut, Michael Patrick Kelly, Gentleman und Moses Pelham zu sehen sein.