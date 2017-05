Nach der Probe des neuen Songs ist Vinnie hin und weg. Er überhört die gut gemeinten Ratschläge seines musikalischen Mentors Otto, an dem Lied noch zu feilen. Da Vinnie glaubt, die Band und der Song seien nun perfekt, verspricht er der Band einen Auftritt in einer der ganz großen Hallen Bambergs. Bei dem Versuch, die Halle zu organisieren, stößt Vinnie aber an seine Grenzen. Daher bittet er den Eisdielenbesitzer Francesco um einen Auftritt in dessen Café und ködert ihn, indem er ihm ein romantisches Date mit seiner Tante Rosa organisiert. Francesco führt Rosa zwar aus, lässt die Band jedoch im Unklaren, wann sie bei ihm auftreten darf. Im letzten Moment arrangiert Lorenz, der Band-Techniker, einen Auftritt in einem Biergarten. Das ist zwar nicht die erhoffte große Halle, aber die Resonanz beim Publikum ist groß, und die Band feiert den Erfolg ihres ersten Auftritts.