Mit dem grünen Meyle-Mobil nach Bayern: In dieser Episode von "Meylensteine" verschlägt es Gregor Meyle in den Süden Deutschlands. Er trifft auf die Sportfreunde Stiller - eine Band, die seit 20 Jahren mit ihrem besonderen Gitarren-Sound ihre treue Fangemeinde begeistert. Mit ihren Megahits wie 'Ein Kompliment', "Applaus, Applaus" oder ihrem WM-Song ''54, '74, "90, 2006" gewinnen sie mehrfach Gold und Platin. Die Chartstürmer aus Germering verkauften bisher über 1,2 Millionen Tonträger und touren aktuell mit ihrem neuen Album "Sturm & Stille" durch die Konzerthallen des Landes. Eine Band, die aus der deutschen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken ist. Die Reise zu den Meylensteinen ihrer Bandgeschichte beginnt für die Sportfreunde Stiller in ihrem Heimatort Germering. Sänger und Songschreiber Gregor Meyle trifft die drei Musiker in ihrem allerersten Probenraum im Jugendclub "Cordobar" und begleitet die Indie-Rock-Band anschließend in ihre Landeshauptstadt München - in den Club "Milla" und den legendären 'Circus Krone', in dem sie selber, wie auch schon Musikgrößen wie die Beatles und AC/DC spielten. Die Sportfreunde Stiller sprechen über ihre Liebe zum Fußball, den Höhepunkt ihrer Musikkariere und die Herausforderungen, die der Erfolg mit sich bringt. Aus gegenseitiger Bewunderung wird Freundschaft: Gregor bedankt sich für die warmherzige Begegnung mit den Sportfreunden mit einer bewegenden Version ihres Songs 'Ein Kompliment'.