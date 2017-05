In Supermärkten und bei Diskontern findet man ein immer größeres Angebot an sogenannten "Smoothies", also Säften aus Frucht- bzw. Gemüsemark. Bei genauerem Hinsehen entpuppen sie sich jedoch häufig als wahre Kalorienbomben. "heute konkret" untersucht die Zutaten und gibt Tipps, was in einem gesunden Smoothie enthalten sein sollte. - Kalorienbombe "Smoothie"