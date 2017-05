Um jeden Preis Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:20 Uhr | Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Es ist ein Kampf ums Überleben: Mit allen Mitteln will der Maisfarmer Henry Whipple den Hof seiner Vorfahren retten. Nach außen zeigen sich die Whipples als heile Familie. Doch die Zeiten sind hart. Die Industrialisierung der Landwirtschaft fordert ihren hohen Preis. Und zwischen Henry und seinem jüngsten Sohn brodelt es... Der amerikanische Traum auf dem Schafott. Original-Titel: At Any Price Laufzeit: 125 Minuten Genre: Drama, USA 2012 Regie: Ramin Bahrani FSK: 12 Schauspieler: Henry Whipple Dennis Quaid Irene Whipple Kim Dickens der junge Dean Whipple Aaron B. Oduber der junge Grant Whipple Jacob R. Oduber Dean Whipple Zac Efron Grant Whipple Patrick W. Stevens Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets