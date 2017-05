(1): Die Enduropale in Touquet 1001 Motorradfahrer rasen bei der Enduropale 2013 durch die Dünen des nordfranzösischen Ferienortes Le Touquet-Paris-Plage. Die Kamera erwartete sie in der ersten Kurve ein faszinierendes Spektakel. (2): Rhythmische Sportgymnastik Die rhythmische Sportgymnastin Kseniya Moustafaeva ist die amtierende französische Meisterin ihrer Disziplin. Mit ihrem blauen Band, das wie eine Verlängerung ihres Körpers erscheint, beschreibt sie ephemere Figuren, die zum Träumen anregen. (3): Fußball An diesem Abend spielte Paris Saint-Germain in Barcelona, und Javier Pastore bescherte den Franzosen das erste Tor. Die Bilder dieses Moments zeigen vielsagende Blicke und strahlende Gesichter... (4): Raymond Poulidor Im Jahr 1967 kommentierte der französische Radprofi Raymond Poulidor seinen Anstieg auf den Col du Tourmalet live in der Fernsehsendung "Cinq Colonnes à la Une". (5): Fechten Weltmeisterschaft im Degenfechten. Für Laien sind die Duelle oft nur schwierig zu verfolgen die Sendung erörtert die komplexen Regeln dieses Sports. (6): 800-Meter-Lauf Bruno Gageaire trainiert das französische Nationalteam im 800-Meter-Lauf und erläutert in einem Buch, wie für ihn ein perfektes Rennen aussieht. Der Schauspieler André Dussollier hat ihm seine Stimme geliehen.