Yann (15) lebt mit seinem Onkel Patrick und seiner kleinen Schwester Marina in einem traditionellen polynesischen Dorf. Sein Freund ist der weiße Delfin Zoom. Mit ihm unternimmt Yann spannende Streifzüge rund um das legendenumwobene Inselparadies im Pazifischen Ozean. Dabei machen die beiden einige unerwartete Entdeckungen und erleben so manche gefährliche Überraschung. Alles kein Problem für Zoom. Auru ist völlig außer sich. Er meint, eine echte Meerjungfrau gesehen zu haben. Aber niemand glaubt ihm, nur Marina. Und sie möchte die Meerjungfrau finden. Sie beschließt, auf eigene Faust auf die Suche zu gehen und paddelt mit ihrem kleinen Boot davon. Ihre Suche ist voller Hindernisse und Überraschungen, aber zum Glück gibt es immer Retter in der Not: ihr großer Bruder Yann und sein weißer Delfin Zoom. Die neue Zeichentrickserie "Zoom - Der weiße Delfin" basiert auf der gleichnamigen Kultserie von Vladimir Tartakovsky und Marc Bonnet, die in den 1970er und 1980er Jahren in Frankreich und international eine treue Fangemeinde hatte. Nun ist der weiße Delfin wieder zurück mit seinem Freund Yann, mit Marina und Patrick, aber auch mit einigen neuen Charakteren. Ähnlich wie Flipper ist Zoom ein Retter und Beschützer, der Gefahren früh erkennt und mutig und selbstlos hilft. Sei es ein tropischer Sturm, eine Schule von hungrigen Haien oder eine drohende Ölpest: Mit Hilfe seiner Intuition und Intelligenz findet Zoom immer einen Weg aus ausweglos erscheinenden Situationen. Produzenten der Serie sind Media Valley und Marzipan Films in Zusammenarbeit mit ZDF und ZDF Enterprises. 52 Folgen "Zoom - Der weiße Delfin" werden samstags in Doppelfolgen ausgestrahlt.