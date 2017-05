pur+ - So ein Zirkus! Heute | ZDF | 06:15 - 06:40 Uhr | Kindermagazin Infos

Bevor es heißt: "Manege frei", muss sehr viel passieren. Das Magazin ist dabei, wenn der Countdown läuft und einer der größten deutschen Zirkusse in nur drei Tagen eine komplette Zirkusstadt baut. Eric Mayer packt mit an, wenn das riesige Zirkuszelt auf dem Kölner Neumarkt hochgezogen wird, die 100 Wagen ankommen, genau platziert werden und kilometerlange Kabel und Leitungen verlegt werden müssen. Original-Titel: pur+ Laufzeit: 25 Minuten Genre: Kindermagazin, D 2016 Folge: 29