Zoom - Der weiße Delfin Heute | ZDF | 06:50 - 07:00 Uhr | Animationsserie Infos

Yann und seine Freunde machen sich Sorgen um eine Schildkröte. Sie war kurz davor, ihre Eier abzulegen, aber plötzlich ist sie spurlos verschwunden und nicht mehr auffindbar. Yann macht sich gemeinsam mit seinem Onkel Patrick und dem weißen Delfin Zoom auf die Suche nach der Schildkröte. Auch Yanns kleine Schwester Marina will unbedingt helfen, gerät dabei aber selbst in große Gefahr. Original-Titel: Zoom the White Dolphin Untertitel: Die verschwundene Schildkröte Laufzeit: 10 Minuten Genre: Animationsserie, F 2014 Regie: Stéphane Bérnasconi Folge: 2