Der Chef eines Logistikunternehmens will eine Stelle einsparen. Jeder Mitarbeiter darf beweisen, warum er nicht gefeuert werden sollte. Was der Chef, Peer Althoff, als menschliche Form der Auslese ansieht, empfinden seine Mitarbeiter als zynisches Schaulaufen. Der Wettbewerb um die Gunst des Chefs ist jedoch bereits am nächsten Morgen zu Ende - Peer Althoff liegt tot im Treppenhaus.