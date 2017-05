Andy ist genervt: Helga und Lösch turteln wie die Täubchen. Und das den ganzen Tag lang. In der Enge der Wohngemeinschaft kommt es zu Spannungen. Und Andy hat noch keine Ahnung, was Lösch als Nächstes plant. Robert flirtet heftig mit der attraktiven Angelina. Ihm ist nicht verborgen geblieben, dass Angelina Stress mit ihrem Liebhaber Nico hat. Diese Gelegenheit will Robert sich nicht entgehen lassen. Er lädt Angelina zu einem Urlaub nach Italien ein. Murat hat eine neues Hobby: Er platziert riskante Wetten auf Fußballspiele. Aber das Glück ist nicht auf seiner Seite. Murat verzockt sich und reißt ein großes Loch in die Haushaltskasse.