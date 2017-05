Tradition trifft Trend! Wer die wohl berühmteste Lagunenstadt der Welt ohne Touristen erleben möchte, hat jetzt eine ganz neue Möglichkeit abseits der Besucherströme, die jährlich die Stadt überfluten. Die Lösung heißt SUP - Stand-Up-Paddling, seit es sogar aufblasbare Paddel-Bretter gibt, geht dieser Urlauber-Traum in Erfüllung. Dogenpalast, Rialtobrücke, Canal Grande - wer die Stadt vom Wasser aus bereist, erlebt ein völlig anderes Venedig. Wo gehen die Einheimischen frühstücken? Welcher Fischmarkt ist der beste? Wann ist selbst die Markuskirche leer? Einzige Bedingung für diese einmalige Reise: ein SUP-Kurs bei Dottoressa Eliana. Sie ist Präsidentin des Surfclubs von Venedig und zertifizierte Touristenführerin. Mit ihr können Hobby-Kapitäne auf große Fahrt durch Venedigs Wasserstraßen gehen. Der Schmidt Max hat sich für einen Einsteiger-Kurs angemeldet ...Weitere Themen in der freizeit: Ombra, Cichetti, baccala - Wie und wo die Einheimischen günstig essen Stand-Up-Paddling: Das "Suppen" erobert weltweit die Gewässer.. Wie alles begonnen hat in den 1970er-Jahren auf Hawaii? Eine kurze Geschichte des Paddelsports. - Ombra, Cichetti, baccala - Wie und wo die Einheimischen günstig essen