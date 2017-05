Billiger, schneller, umweltfreundlicher so stellen sich viele das Fliegen der Zukunft vor. Aber die Luftfahrt der nächsten Jahrzehnte steht vor gewaltigen Herausforderungen. Schon heute starten 100.000 Flüge jeden Tag. Etwa 3 Milliarden Menschen fliegen jedes Jahr. Experten gehen davon aus, dass sich diese Zahlen in den nächsten 20 Jahren verdoppeln wird. Weil immer mehr Menschen aus Schwellenländern auch fliegen wollen und können. "Xenius" stellt Fragen zum Fliegen der Zukunft: kann man in einer Stunde von Frankfurt nach Los Angeles fliegen? Wann können wir CO2-neutral fliegen? Und wie muss sich unsere Infrastruktur verändern, damit wir in Zukunft überhaupt noch fliegen können? Damit man fliegen kann, muss jedes Flugzeug aber erst einmal zuverlässig abheben. Warum das auch mit einem 400 Tonnen schweren Superjumbo problemlos möglich ist, das wollen Caro Matzko und Gunnar Mergner heute herausfinden. Dazu besuchen sie Forscher, die in einem Windkanal ein einmaliges Experiment aufgebaut haben. Damit lassen sich die eigentlich unsichtbaren Effekte sogar sichtbar machen. Ob Caro und Gunnar im Windkanal selbst abheben können? Die Antwort gibt es heute in "Xenius".