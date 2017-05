Paula ist auf der Suche nach einem neuen Gehege für ihre zwei jungen Braunbären. In einem Bärenpark trifft die Tierreporterin den Bärenpfleger Norbert. Der zeigt Paula, wie ein bärengerechtes Gehege aussehen sollte: mit See, Klettergerüst, Bäumen, Höhlen und einer lustigen Futterrolle. Bei Paulas Rückkehr in Tschechien erwartet sie eine böse Überraschung: Lilly und Ben haben Durchfall. Mit dem Kräuterexperten Hans sammelt Paula im Wald geeignete Heilpflanzen. Über den gesunden Blumenstrauß machen sich die Bären sofort her. Nach ihrer Genesung steht einem Ausflug zu Vaseks Jagdhütte nichts mehr im Wege. Dabei geht - wie immer mit den zwei Rabauken - alles drunter und drüber.