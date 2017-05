Obwohl David Pippi nicht ganz geheuer ist, übt er doch eine große Anziehungskraft auf sie aus. Als Pippi erfährt, dass David einen journalistischen Nachwuchspreis für eine Reportage gewonnen hat, sieht sie das als Chance, um David endlich richtig auf Schloss Einstein willkommen zu heißen. Pippi organisiert nicht nur eine super Überraschungsparty, auch ein individuelles Shirt als Geschenk wird von ihr designed. Wie wird David das alles aufnehmen? Constanze versucht Tommy klar zu machen, dass er sich nicht ewig als Marike ausgeben kann. Vor allem, da Tobias in einer Art Liebeswahn beschlossen hat, seine Geliebte in Bayreuth zu besuchen. Spätestens, wenn Tobias an Marikes Haustür klingelt, fliegt der ganze Schwindel auf! Oder doch nicht? Dr. Berger wundert sich über eine zunehmende Erkältungswelle in der Schule. Die Klassen sind nahezu regelmäßig halbleer. Irgendetwas scheint da nicht ganz mit rechten Dingen zuzugehen. Herr Berger macht kurzerhand die stark verschnupfte Frau Rottbach verantwortlich, die sich weigert, zum Arzt zu gehen. Jonny atmet auf, dass seine Attestfälschung nicht entdeckt wurde.