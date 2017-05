Regale voller Spiele, Turnschuhe, Computer, Jeans, Uhren, Süßigkeiten, Schminksachen, Pralinen: Hier im Kaufhaus gibt es einfach alles, was das Herz begehrt. Willi ist in einem Kaufhaus in Berlin. Es ist das größte Kaufhaus Europas. Bevor die ersten Kunden kommen, sind viele der 2400 Angestellten schon aktiv. Auf dem Lieferhof werden die Ladungen der Lkws entgegen genommen. Willi unterstützt die Arbeiter nach Kräften, denn spätestens bis neun Uhr muss alles im Regal sein. Dann werden die Türen für die Kunden geöffnet und auf acht Etagen gekauft, gekauft, gekauft. Natürlich kann man auch nur schauen, gucken und staunen. In der Delikatess-Abteilung zum Beispiel gibt es Leckereien, von denen Willi bisher noch nicht einmal wusste, dass es sie überhaupt gibt. Und er ist auch verblüfft, weil sie so unglaublich teuer sind! Dass Ladendiebe keine Chance haben, dafür sorgen die Kaufhaus-Detektive. Willi ist überrascht, wie viele Menschen hier versuchen, mit vollen Taschen nach Hause zu kommen, ohne zu bezahlen. Überhaupt kommt Willi an diesem Tag aus dem Staunen nicht mehr raus. Oder weiß sonst noch jemand, wie man sich als lebendige Schaufensterpuppe fühlt?