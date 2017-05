Shary und Ralph lieben Lumpi, ihren treuen, ausgestopften Dackel. Das geht auch vielen Zuschauern so. Damit jeder seinen eigenen Lumpi herzen kann, gibt es heute die Bastelanleitung für den Vierbeiner. Das Schnittmuster ist auf www.wissenmachtah.de finden - und in der heutigen Sendung die Antworten auf folgende Fragen: Warum sehen Hunde ihrem Herrchen oft so ähnlich? Hund und Herrchen (oder Frauchen) sehen manchmal ähnlich aus. Ist das etwa eine Frage der Zeit: Ähnelt der "beste Freund des Menschen" seinem Besitzer im Lauf der Jahre mehr und mehr? Oder teilen die beiden ein ganz anderes Geheimnis? Warum wedeln Hunde mit dem Schwanz? Warum springen einen Hunde immer an? Stimmt es, dass Hunde die bellen nicht beißen? Warum schnuppern Hunde im Zickzack?