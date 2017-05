Während einer Bergtour werden die Landärztin Johanna und der charmante Gestütsbesitzer Daniel Winterberg von einem Steinschlag überrascht. Johanna ist überzeugt, dass eine illegale Sprengung den Geröll-Abgang ausgelöst und Daniels Ex-Kollegin Ines etwas damit zu tun hat. Unterdessen bahnt sich auf dem Bergmeier-Hof ein Familiendrama an. Der grantige Bauer Leo gibt seinem Schwiegersohn Gerhard die Schuld am Unfalltod seiner Frau und jagt ihn vom Hof. Verzweifelt bittet Gerhards Frau Johanna um Hilfe. Es ist noch nicht allzu lange her, seit die Landärztin Dr. Johanna Lohmann (Christine Neubauer) sich von ihrem Verlobten Laurenz getrennt hat. Daher zögert sie noch, sich nach so kurzer Zeit schon wieder auf eine Beziehung mit dem charmanten Gestütsbesitzer Daniel Winterberg (Sven Martinek) einzulassen. Ganz allmählich, in Form einer vertrauensvollen Freundschaft, nähern die beiden sich einander an. Eines Tages geraten sie bei einer Bergtour im nahe gelegenen Naturpark in einen Steinschlag. Daniel wird leicht verletzt, Johanna kommt mit dem Schrecken davon. Überzeugt, dass eine illegale Sprengung die Geröll-Lawine ausgelöst hat, beginnt Johanna, Nachforschungen anzustellen - zunächst ohne Erfolg: Niemand kann sich vorstellen, warum jemand im Naturpark mit Sprengstoff hantieren sollte. Zur gleichen Zeit taucht Daniels Ex-Kollegin Ines Meissner (Tina Bordihn) auf dem Gestüt auf. Die kokette Städterin behauptet, nur zur Erholung in der Gegend zu sein - doch als sie bei einer Fototour im Naturpark von einem Felsvorsprung abrutscht, entdeckt Johanna während der Bergung Hinweise, dass Ines etwas mit der Sprengung zu tun haben könnte. Auf eine etwas andere "Tätersuche" muss sich derweil Tante Marie (Johanna von Koczian) begeben. Ein anonymer Verehrer überhäuft sie mit Blumen und wertvollen Geschenken. Marie weiß nur, dass ihr zerstreuter Ehemann Fritz (Siegfried Rauch) sicher nicht dahintersteckt. Unterdessen spielt sich auf dem Bergmeier-Hof eine Tragödie ab: Grete Bergmeier (Saskia Vester) kommt beim Sturz von einer morschen Leiter ums Leben. In seiner Trauer gibt ihr Mann Leo (August Schmölzer) seinem Schwiegersohn Gerhard (Gregor Bloéb) die Schuld an dem Unglück, weil dieser es versäumt hatte, die Leiter zu reparieren. Eigentlich stand der glücklose Gerhard kurz davor, den Hof zu übernehmen - nun wird er, der sich nie wirklich anerkannt und respektiert fühlte, von seinem schmerzerfüllten Schwiegervater nach einem bitteren Streit vom Hof gejagt. Verena (Judith Richter), Leos Tochter und Gerhards Ehefrau, versucht zu verhindern, dass nach dem Tod ihrer Mutter nun auch noch die restliche Familie zerbricht und bittet in ihrer Verzweiflung Johanna um Rat. In dieser Folge der populären Familienfilm-Reihe "Die Landärztin" geht es um Liebe, Lügen und Geheimnisse. Die patente Landärztin Johanna muss einer mysteriösen Explosion auf den Grund gehen, kleine Eifersüchteleien mit ihrem neuen Freund ausfechten und einer trauernden Familie in der Zerreißprobe beistehen. In der Titelrolle überzeugt einmal mehr Christine Neubauer. Zum prominenten Ensemble gehören außerdem Sven Martinek, Johanna von Koczian, Siegfried Rauch, August Schmölzer und Gregor Bloéb. Den nächsten Film, "Die Landärztin - Schicksalswege", strahlt das MDR FERNSEHEN am Freitag, dem 26.5., um 12:30 Uhr aus.