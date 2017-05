Der große Streit: Maja und Willi bereiten ein Picknick mit vielen Leckereien vor. Es gibt sogar den seltenen Waldtulpenpollen. Als dieser plötzlich verschwindet, denkt Maja, Willi hätte ihn weggefuttert. Aber Willi hat den kostbaren Pollen ausnahmsweise nicht gegessen. So kommt es zum Streit zwischen den beiden Freunden. Willi schmollt und möchte sich mit Maja nicht vertragen. Die Fliege Walter kann Majas schlechte Laune nicht verstehen und versucht wie Willi zu sein. Aber das macht die Sache nicht besser. Der echte Willi hat sich in der Zwischenzeit aufgemacht, am Waldrand nach Tulpen zu suchen. Und Maja findet den verschwundenen Pollen unter einem Blatt wieder. Sie hat Willi zu Unrecht beschuldigt. Jetzt steht der Versöhnung nichts mehr im Weg, glaubt Maja und sucht ihren Freund Willi... Libellen-Luftpost: Franzi, ein Libellenmädchen von der Libellen-Luftpost, soll ihr erstes Paket ausliefern. Absender ist die Bienenkönigin, aber den Empfänger hat sich Franzi vor lauter Aufregung nicht aufgeschrieben. Franzi weiß nur noch, dass es ein Name mit " A " war. Maja und Willi bieten der Libelle ihre Hilfe an. Sie kennen alle Bewohner der Wiese mit " A ". Doch weder Lara, noch Thekla sind die Empfänger des Pakets. Auch öffnen dürfen Maja und Willi das Paket nicht, um vielleicht aus dem Inhalt auf den Empfänger zu schließen. Und so bleibt Franzi nur eines übrig: Sie muss zurück zum Absender zu fliegen um noch mal nach dem Empfänger zu fragen. Ob das der erste und letzte Auftrag für Franzi bleiben wird?