Gunter sucht mit Timo in einem Internetaufruf verzweifelt nach einer Spur von Merle. Ein erster Hinweis zerschlägt sich, während Merle im Wald um ihr Leben kämpft. Ihre Zuversicht schwindet weiter, als sie einen tiefroten Strich auf ihrer Haut entdeckt, der von der Wunde Richtung Herz führt - Helen ist tief enttäuscht von der Art und Weise, wie Arne ihre Zukunftsträume ohne jede Absprache seiner Karriere unterordnet und in Lüneburg bleiben will. Helen gesteht Erika, dass sie mit ihrem Wegzug nach Trier auch Abstand zu Peer sucht. Swantje reagiert sauer, als Jacqueline bei Daniel unlautere Gründe für die gewünschte Nutzung ihrer Bildrechte vermutet. Daniel gelingt es, Swantje in Sicherheit zu wiegen, während er unbemerkt weiter Bildmaterial von ihr sammelt. Um mehr Zeit für Eliane zu haben, will Theo sich von seiner "Kimonade"-Lizenz trennen. Zu seiner Erleichterung ist Kim bereit, sie ihm abzukaufen. Torben stößt auf Indizien, dass Shermans Anwalt am positiven Gutachten für den Bau eines Musicalhauses beteiligt war.