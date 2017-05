Michael kämpft weiterhin in Phaeacia mit den Folgen einer Vergiftung. Ein kleines Schiff soll die die Gruppe nach Griechenland schmuggeln, doch ein verschwiegener Arzt dürfte, aufgrund der weltweiten Fahndung, schwer zu finden sein. Daher greift Lincoln nach einem letzten Strohhalm und ruft Sara an. Sie sichert ihm auch sofort zu, umgehend nach Griechenland zu fliegen und zu helfen. Auf Kreta angekommen, stößt Sara gleich zur Gruppe und kann Michael wieder auf die Beine bringen. Dabei erzählt Michael, dass ihm von Poseidon der Mord an einem hochrangigen CIA-Mann angehängt wurde. Als Sara ihm Bilder vom gemeinsamen Sohn Mike zeigt, macht Michael darauf eine alarmierende Entdeckung...