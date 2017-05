Das Vermächtnis der Azteken Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:05 Uhr | Abenteuerfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der Archäologe Dr. Jordan macht eine unglaubliche Entdeckung: eine geheime Azteken-Stadt inmitten des Grand Canyon. Als er aber nicht mehr von seiner Forschungsfahrt zurückkommt, macht sich Tochter Susan zusammen mit einem Team auf die Suche nach ihm. Bald schon finden sie mehr, als ihnen lieb ist... Ein Fluch hängt über der Suche nach dem alten Aztekenschatz. Original-Titel: The Lost Treasure of the Grand Canyon Laufzeit: 110 Minuten Genre: Abenteuerfilm, CDN 2008 Regie: Farhad Mann FSK: 12 Schauspieler: Jacob Thain Michael Shanks Susan Doherty Shannen Doherty Marco Langford J.R. Bourne Steward Dunbar Toby Berner Hildy Wainwright Heather Doerksen Dr. Samuel Jordan Duncan Fraser