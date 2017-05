Wer tritt in die Fußstapfen der drei Promi-Millionäre Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011)? Der "Godfather des deutschen Quiz" präsentiert zum 34. Mal das 'Prominenten-Special'. Das Special der erfolgreichsten deutschen Quiz-Show ist ein absolutes Event-Highlight. In den bisherigen Specials wurden über 25 Millionen Euro für den guten Zweck erspielt. Frage, Antwort, Jauch: Bei "Wer wird Millionär?" ist jeder Kandidat und jede Sendung einzigartig! Moderator Günther Jauch vereint Witz, Wissenswertes und Spannung zu bester Fernsehunterhaltung! Die Kandidaten bewegen sich immer in einem ständigen Spagat zwischen Millionengewinn und Totalabsturz. Deutschlands beliebtester Moderator reagiert auf jeden seiner Kandidaten unvorhersehbar und individuell. Günther Jauch agiert wie kein anderer Moderator, und gerade das macht ihn für die Spieler undurchschaubar. Außerdem trägt es dazu bei, dass aus dem Frage-Antwort-Spiel die erfolgreichste Quiz-Show Deutschlands geworden ist! Wie schlau sind Günther Jauchs Prominente wirklich? Denn wenn die Frage kommt, will Günther Jauch die Antwort! Wer tritt eine Heldenreise an und wer holt die Million? - Prominenten-Special