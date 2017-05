Sister Act 2 - In göttlicher Mission Heute | VOX | 20:15 - 22:25 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlMusik Infos

Mehr Termine Inhalt Erneut muss sich Deloris in ihr Nonnenoutfit werfen. Statt auf die Showbühne geht sie nun auf die Schulbühne, denn ihre Klosterschwestern haben Sorgen wegen einer Horde wilder Eleven. Deloris hat eine tolle Idee, um sie in den Griff zu bekommen - aber vor den Erfolg hat der Herr die Arbeit gestellt. Original-Titel: Sister Act 2 : Back in the Habit Laufzeit: 130 Minuten Genre: Komödie, USA 1993 Regie: Bill Duke Schauspieler: Deloris Van Cartier / Schwester Mary Clarence Whoopi Goldberg Schwester Mary Patrick Kathy Najimy Le Père Maurice Barnard Hugues Pater Maurice Barnard Hughes Mutter Oberin Maggie Smith Pater Ignatius Michael Jeter