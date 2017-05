Howards Mutter ist auch so schon anstrengend genug, doch seit sie ans Bett gefesselt ist noch viel mehr. Da Howard an diesem Umstand nicht ganz unschuldig ist, verlangt seine Freundin Bernadette, dass er nach ihr sieht. Doch schnell muss sie einsehen, dass seine Mutter eine sehr undankbare Patientin ist und sie professionelle Hilfe benötigen. Penny ist wieder ohne Engagement, was sie in eine tiefe Krise stürzt. Doch Leonard kennt die Lösung.