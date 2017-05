Eine filmische Urlaubsreise mit Elizabeth T. Spira in die Karibik, in die Dominikanische Republik. Im exotischen Urlaubsparadies plauderte sie 1999 mit Touristen über 'des Meeres und der Liebe Wellen'. Mit viel Gespür entlockt Spira ihren Interviewpartnern deren Lebensgeschichten. Etwa die von Josef aus Pirk, der frisch geschieden ist. Nach einer 18-jährigen Ehe hat ihn seine Frau verlassen. Des Alleinseins müde, findet er Trost in den Armen einer karibischen Schönheit. Eine andere Urlauberin, Sabine aus Vorarlberg, fährt ebenfalls der Liebe wegen in die Dominikanische Republik. Ein Merengue-Tänzer namens Salvador hat es ihr angetan. Seinetwegen kommt sie und würde am liebsten auch bleiben.