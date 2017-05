Tatty Bogle will zum Markt, aber ihr Fahrrad ist kaputt. Wizadoras Versuch, das Fahrrad durch Zauberkunst zu reparieren, schlägt fehl. Da erinnert sie sich an ihren Zaubermantel, mit dem man per Zauberspruch an jeden gewünschten Ort gebracht wird. Das gelingt Wizadora natürlich nicht: Sie landen im Park und auf dem Spielplatz, wo Tatty Bogle sich ganz im Spiel verliert. Spät kommt sie nach Hause. Dort hat die praktische Phoebe das Fahrrad repariert. Jetzt kann Tatty Bogle zum Markt fahren.