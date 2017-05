Very Old Fish träumt davon, dass Wizadora auf einem fliegenden Teppich durch die Welt saust. Aber sie hat keinen Teppich. Da soll der Mopp herhalten. Er kann zwar sprechen, aber es dauert eine ganze Weile, bis er das Fliegen lernt. Und am Ende ist Wizadora zu schwer für den fliegenden Mopp. Damit sich dieser nichts auf seine neuen Fähigkeiten einbilden kann, wird er von Hangle, dem Kleiderbügel, seiner ursprünglichen Bestimmung wieder zugeführt: "I can't fly, Wizadora, but now I can clean my floor".