Zaun an Zaun Heute | ARD | 20:15 - 21:45 Uhr | Komödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Kenan (Adnan Maral) und seine Vermieterin Lissi (Esther Schweins) leben Zaun an Zaun in einem Münchner Doppelhaus. Als ihr die Bank wegen ausstehender Ratenzahlungen mit der Zwangsversteigerung droht, muss sich das ungleiche Paar irgendwie zusammenraufen. Laufzeit: 90 Minuten Genre: Komödie, D 2017 Regie: Peter Gersina FSK: 6 Schauspieler: Kenan Ataman Adnan Maral Lissi Weidinger Esther Schweins Wolfgang Weidinger Richy Müller Bea Esswein Juliane Köhler Can Ataman Aram Arami Aysel Ataman Gizem Emre Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets