Helen macht ihren Frieden damit, dass Peer nur eine Versuchung geblieben ist und sie Lüneburg in zwei Wochen verlassen wird. Darum reagiert sie geschockt, als Arne spontan ihren Aufenthalt in Lüneburg verlängern will, denn im Rahmen der Ausgrabungen zur Varusschlacht haben Arne und seine Leute eine sensationelle Entdeckung gemacht, so dass Thomas Arne den Posten als Grabungsleiter anbietet.