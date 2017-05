Storm Chasers - Im Auge des Sturms Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:09 Uhr | Actionfilm HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Schon Jamie Marshalls Ehemann hatte über die immer schlimmer werdenden Twister geforscht. Nach seinem Tod will die Klimaforscherin beweisen, dass er mit seinen Behauptungen richtig lag. Doch dafür muss sie sich selbst einem Tornado in den Weg stellen und ihr Leben riskieren. Original-Titel: Storm Chasers: Revenge of the Twister Laufzeit: 114 Minuten Genre: Actionfilm, USA 1998 Regie: Mark Sobel Schauspieler: Jamie Marshall Kelly McGillis Will Stanton Wolf Larson Wallace Houston Liz Torres Smitty Adrian Zmed Frank Del Rio James MacArthur Jim Marshall Martin Evans