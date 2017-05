Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Malcolm mittendrin Heute | ORF 1 | 08:05 - 08:25 Uhr | Comedyserie Infos

Mehr Termine Inhalt Malcolm macht beim Folk Dance Workshop mit. Er will damit seine Chancen bei seinem Schwarm erhöhen. Allerdings hat das Mädchen zwei linke Füße. Darauf steht Malcolm gar nicht. Er sucht sich eine neue Tanzpartnerin. Original-Titel: Malcolm in the Middle Untertitel: Der Luftschutzbunker Laufzeit: 20 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2006 Regie: Matthew Carlson Folge: 18 FSK: 12 Schauspieler: Malcolm Frankie Muniz Lois Jane Kaczmarek Hal Bryan Cranston Dewey Erik Per Sullivan Reese Justin Berfield Francis Christopher Kennedy Masterson