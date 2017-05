Lange bevor an uns Menschen überhaupt zu denken war, eroberten Samenpflanzen die Erde. Sie sorgen bis heute für eine schier unendliche Artenvielfalt auf unserem Planeten. Die Samen selbst sind wahre Überlebenskünstler: Widrigen Umweltbedingungen trotzen sie, indem sie einfach in einer Art Ruhezustand verharren. Dadurch sind Samen oft jahrelang lager- und keimfähig, was sich Saatgut-Fabrikanten zunutze machen. Im sachsen-anhaltischen Quedlinburg wurde Saatgut einst im großen Stil erzeugt. Bekannte Sorten wie die Tomate "Harzfeuer" stammen von dort. LexiTV blickt in dieser Sendung auf die lange Geschichte der Quedlinburger Saatgutherstellung zurück. Außerdem geht es nach Gatersleben, wo in einer riesigen Kältekammer wahre Samen-Schätze liegen und nach Jena ans Max-Planck-Institut für chemische Ökologie: Dort sucht man nach dem Geheimnis der Blütenfarben.