Die Cholesterin-Lüge Heute | 3sat | 20:15 - 21:00 Uhr | Dokumentation Infos

Die Ablagerungen an unseren Arterienwänden, dort wo der Herzinfarkt entsteht, enthalten Cholesterin. Menschen mit Herzerkrankungen haben häufiger hohe Werte des "bösen" LDL-Cholesterins. Diese Werte senken zu wollen, gilt bis heute als sinnvoll. Doch so eindeutig, wie die Lage erscheint, ist sie nicht: Etwa 50 Prozent derjenigen, die einen Herzinfarkt erleiden, haben normale Cholesterin-Werte. Original-Titel: The Cholesterol Question Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, CDN 2014