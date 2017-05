Viele Landwirte in Norddeutschland wissen nicht, wie es mit ihrem Hof weitergehen soll. Auf der anderen Seite stehen viele gut ausgebildete junge Leute bereit, die nichts lieber täten, als aufs Land zu ziehen und ihren eigenen Bauernhof zu betreiben. Der Traum vom Selbstversorgerleben auf dem Land ist gerade unter Familien mit Kindern groß. An diesen Punkt knüpft diese Reportage an und hilft Bauern, die passenden Nachfolger für ihren Betrieb zu finden. Elke und Gerhard von Holten betreiben ihren kleinen Hof in Cuxhaven an der Nordseeküste schon in fünfter Generation. Sie halten etwa 30 Angus-Rinder, 14 Pferde, einige Schafe und Hühner. Das bedeutet viel Arbeit und im Moment kaum Gewinn. Der Nachfolger müsste den Betrieb aufrüsten, um einen Vollerwerbsbetrieb daraus zu machen. Gerhard von Holten ist vor allem wichtig, dass nicht alle Pferde vom Hof müssen. Er ist mit Pferden aufgewachsen und kann ohne sie nicht leben. Das Paar möchte gerne auf dem Hof bleiben, die Nachfolger unterstützen und vielleicht noch das ein oder andere Pferd halten. Die Interessenten Philipp (45) und Sylvia (41) sind zwar Quereinsteiger in der Landwirtschaft, aber voller Tatendrang. Die Bierverleger wollen ihr Leben und ihre Arbeit komplett umstellen, am besten mit eigenem Hof und komplett ökologisch. Ökologische Landwirtschaft ist auch den von Holtens nicht fremd, obwohl ihr Betrieb kein Biobetrieb ist. Die ausgebildete Pferdewirtin Antje (53) und Tochter Lea (21) haben schon einige Erfahrung, da sie selber einen Pferdehof betrieben haben. Die Leidenschaft für Pferde verbindet sie gleich mit Elke und Gerhard von Holten. Doch können die beiden Frauen den Hof alleine bewirtschaften und die harte Arbeit meistern? Beide Parteien treten nacheinander zur Probearbeit an und haben nur wenig Zeit, die Familie von Holten von sich als würdige Nachfolger zu überzeugen. Halten beide Paare den Wettstreit durch?