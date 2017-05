Kampfkunst-Ass Scott ist von den schlechten Erinnerungen an das harte Training seiner Kindheit traumatisiert. Verantwortlich dafür ist vor allem sein Adoptivbruder Seikura. Als Scott erfährt, dass der jetzt ein Ausbildungscamp für Ninja-Killer leitet, will er den Machenschaften Seikuras ein Ende zu setzen. Diese Chuck-Norris Ninja-Action darf in keiner Sammlung fehlen!