Die Kochprofis - Einsatz am Herd Heute | RTL 2 | 20:15 - 21:15 Uhr | Realitysoap

Der gelernte Schäfer Torsten und seine Lebenspartnerin Kerstin führen ein Lokal direkt an der Elbe, das "Alte Bootshaus". Sie haben gerade einen bombastischen Sommer mit vielen Touristen hinter sich. Der zum Koch umgeschulte Torsten sah sich schon im Gastrohimmel, doch im Herbst nahmen die Gästezahlen rapide ab. Die Kochprofis Nils Egtermeyer, Ole Plogstedt und Andi Schweiger sollen helfen. Untertitel: Altes Bootshaus in Torgau Laufzeit: 60 Minuten Genre: Realitysoap, D 2016 Folge: 319