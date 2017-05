Criminal Minds: Beyond Borders Heute | SAT.1 | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Clint Smith, der als Tourist nach Spanien gereist ist, um in der Stadt Pamplona den berühmten Lauf der Stiere zu sehen, wird als vermisst gemeldet. Das Ermittlerteam unter der Leitung von Jack Garrett wird in Bewegung gesetzt, um das Schicksal des US-Bürgers aufzuklären. Als dann die Ohren des Gesuchten auftauchen und die FBI-Agenten von einer ein Jahr zurückliegenden Mordserie mit ähnlichem Muster erfahren, sinkt die Hoffnung, Smith lebend wiederzusehen... Untertitel: Der Stierlauf Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: Tawnia McKiernan Folge: 12 FSK: 12 Schauspieler: Jack Garrett Gary Sinise Clara Seger Alana De La Garza Matt Simmons Daniel Henney Russ Montgomery Tyler James Williams Mae Jarvis Annie Funke Pater Consolmango Tony Plana Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets