Lizzy wird beschuldigt, einen Anamnese-Bogen unvollständig ausgefüllt zu haben, was die Patientin in Lebensgefahr gebracht hat. Doch Lizzy weiß, dass sie so gewissenhaft wie immer war. Behring versucht dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Lizzy nimmt sich die Verdächtigungen ihrer Kollegen sehr zu Herzen. Als sogar Betty einen Fehler von Lizzy für möglich hält, bricht für die lebensfrohe Krankenschwester eine Welt zusammen. Lizzy kündigt Betty die Freundschaft. Unterdessen hat Dr. Arnstett einen besonderen Fall: Mehmet Erteks Magenbeschwerden haben eine kuriose Ursache. Im Bauch des Patienten befindet sich eine doppelte Portion Kieselsteine. Wie sind die dorthin gekommen? Doch die Klärung dieser Frage gestaltet sich schwieriger als gedacht, denn das Ehepaar Ertek spricht so gut wie kein Deutsch.